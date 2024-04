Su decisión fue muy criticada y cuestionada en las redes sociales, pero para Marta Peñate ha sido muy coherente y le ha hecho cambiar de opinión hasta el punto de que no le va a criticar cuando se reencuentre con él el domingo en 'Conexión Honduras': "Yo después de esto el domingo no le voy a dar nada de caña. Un concursante que reconoce su error, que no opta a la repesca porque no le gusta cómo lo está haciendo… ¿qué le puedo decir?".