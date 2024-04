Cristian Suescun reacciona al mensaje que le ha enviado Kiko Jiménez

Al terminar la prueba, Laura Madrueño, ya recuperada tras su indisposición momentánea, le pedía que dedicase su victoria y Kiko reconocía que llevaba "mucho tiempo" con la dedicatoria preparada. "Cuñao, que no te dije que me venía a 'Supervivientes' y llevo un mes pensándolo, perdóname, es que no me dio tiempo", comentó el andaluz, que también se acordó de su novia, de su abuelo y de todos los suyos en general.