Las confesiones sexuales de Rubén Torres dejan de piedra a Marieta: "Me he dado cuenta de que soy muy antigua"

"Este es de los que tienen gustos raros", decía Kiko Jiménez a Marieta refiriéndose a los gustos sexuales de Rubén Torres delante del bombero, algo a lo que esta reaccionaba: "Yo soy muy pulcra . Y a lo que Torres quería añadir algo: "Todo lo que se te ocurra por la cabeza lo he hecho y si me lo piden lo hago. Eso está para disfrutar y si a ti te gusta que hagan cualquier cosa pues lo haces porque está para disfrutar, no hay que tener tabúes en ese momento".

"Me he dado cuenta de que soy muy antigua, a mí me pilla un Torres y me deja traumada", le confesaba Marieta a Kiko Jiménez, que creía que puede ser eso o todo lo contrario lo que pueda pasar entre ellos: "O no, o puede que os colguéis por las palmeras como monos".