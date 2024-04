Sofía Cristo reacciona al compromiso matrimonial de su hermano Ángel con Ana Herminia

Ana Herminia Illas, la novia de Ángel Cristo Junior, ha ido hasta Honduras para reencontrarse con él y han decidido celebrar una boda garífuna el próximo domingo en 'Conexión Honduras'. "Ahora que tengo a Ana me doy cuenta que no he estado nunca antes enamorado", comentó el concursante de 'Supervivientes 2024' , que dice que cuando la venezolana le abraza siente paz.

"No tengo anillo, pero como ya le pedí permiso a su padre me puedo casar con ella", añadió el hijo del domador más famosos. "Yo no necesito anillo", le dijo Ana, que está deseando darle el 'sí, quiero' al amor de su vida. Bárbara Rey ha comentado que "todo le parece bien" porque apoya a su hijo y su hermana, Sofía Cristo, ha asegurado que también le desea lo mejor a su único hermano, aunque no tenga ya relación con él.