El enfrentamiento entre Marieta y Ana tras su llegada a ‘Supervivientes’: “¿De verdad piensas que me gusta Ángel Cristo?”

La superviviente ha asegurado que es así su personalidad , aunque cree que la ha ido cambiando en su paso por ‘Supervivientes’: “Llegue aquí con muchas ganas y motivación. Soy una chica que soy muy curiosa, todo me interesa , doy mi opinión… Y tengo que decir que a lo largo del concurso he ido evolucionando y aprendiendo un poco a convivir con las diferentes personas”.

“En su momento me pareciste un valiente , de los pocos que quedan, pero luego ¿ qué te hizo cambiar ? Porque me pareces un traidor”, ha preguntado Ana a Gorka.

“No lo considero así. Además, esta mañana hemos hecho las paces. Pero me hizo cambiar de opinión que me dijera que “no cuido lo que tengo fuera”. Pequeños detalles, pero no tengo nada en contra de ti ni de Ángel”, ha asegurado el superviviente a la novia de Ángel Cristo.