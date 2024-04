Sandra Barneda, a Anabel Pantoja ante su indignación por la ausencia de Bárbara Rey en la boda de Ángel Cristo: "Isabel Pantoja tampoco fue a la de su hija"

Este domingo no es un domingo cualquiera. Y es que Ángel Cristo se casa con su novia Ana Herminia en Honduras. ¡Tenemos boda en 'Supervivientes'! Y eso no ocurre todos los días. Los colaboradores han tenido tiempo de hablar y transmitir a través de mitele PLUS qué sienten en estos momentos previos a este gran acontecimiento, además de dar sus respectivas opiniones. Hay una colaboradora en concreto que no está muy contenta que digamos. Se trata de Anabel Pantoja.

"No estoy muy contenta hoy con la boda", aseguraba Anabel. Sandra Barneda se sorprendía ante esto y le preguntaba el por qué. "Yo es que... no he venido directamente de boda. He cogido lo primero que he pillado", decía mirándose el vestido, para posteriormente explicar lo que le pasaba: "¿Sabes por qué? Luego lo diré, pero estoy un poco indignada, no me voy a vestir de boda".