Claudia abre su maleta y sorprende al sacar un objeto: "Los que me conocen saben que siempre llevo una de estas"

Claudia Martínez ha sido la última expulsada de 'Supervivientes' y ha podido recuperar sus objetos personales

Una agenda de trabajo, varios libros sobre crímenes, bañadores "monísimos"...

Claudia Martínez se convertía el pasado jueves en la última expulsada de 'Supervivientes'. La audiencia decidía a través de sus votos que ella, y no Pedro, fuese la que debía abandonar la convivencia. La influencer agradecía a la audiencia que la hubiesen elegido a ella porque, en sus propias palabras, no estaba en igualdad de condiciones frente a sus compañeros y no era justo:

"Gracias a la audiencia, igual me han echado porque me odian, pero gracias. No estoy orgullosa de muchas cosas, pero gracias. A Mario le digo que le quiero, que ya hablaremos de algunas cosas, pero que le quiero".

Claudia, tras despedirse de sus compañeros, ha podido recuperar su maleta tras casi dos meses sin sus objetos personales. ¿Qué es lo que Claudia guardó en su maleta? ¿Cuál es el objeto que más ha echado de menos?

Entre los objetos que Claudia guardó en su equipaje encontramos una agenda de trabajo, varios libros sobre crímenes y algunos bañadores que finalmente decidió dejar guardados: "Son monísimos pero decidí no llevarlos a los cayos porque no eran como para hacer pruebas, se me podía salir una tetilla".