Miri se rompe al reconciliarse con Ángel Cristo y hace desconfiar a algunos de sus compañeros: "Se te ve el plumero"

Miri Pérez-Cabrero pide disculpas a Ángel Cristo y ambos protagonizan un emotivo momento

Algunos de los compañeros de los supervivientes creen que este acercamiento es una estrategia

La relación de Ángel Cristo Jr. y de Miri ha pasado por altibajos en Honduras, las discusiones y tensiones no han faltado entre ellos, pero en los últimos días ha habido un acercamiento entre ellos cuando ella ha dado un paso adelante.

Una Miri muy emocionada se acercaba a Ángel Cristo para disculparse con él: "Lo siento por mi parte si en algún momento te he hecho daño". "Yo también siento mucho si te he hecho daño, no llores", le respondía este y ambos se daban un abrazo de lo más especial.

"Sé que me tienes cariño y yo a ti también", le decía ella con la voz rota mientras estaban abrazados. Y este quería decirle unas palabras como consejo: "Esto es muy duro, tienes que creer en tí y no centrarte tanto en lo que te crea inseguridad. Centrate en lo bueno y olvídate en lo que te has equivocado".

Miri aseguraba que es consciente que hay momentos en los que no le ha dejado hablar y que "le tenía que haber dado la palabra en cosas de supervivencia" como que no le queria atacar.

"Yo también he dicho cosas que no me gusta haber dicho, que no te las mereces porque eres pura de corazón y alma y eso siempre lo he dicho. Sé que eres sincera y pura, que jamás has hecho un teatro, por dentro eres inocente como una nña. De verdad, tranquila, yo me he equivocado también porque lo que hice fue cerrarme y defenderme de mala manera", entonaba él también emocionado.

Y ambos, después de protagonizar este emotivo momento querían hacer borrón y cuenta nueva en su relación. "Empiezo de cero contigo", decía ella y Ángel se sumaba a esto: "Vamos a dejar eso atrás, de aquí hasta el final".

Miri se defiende ante la opinión de "estrategia" de algunos de sus compañeros ante la reconcilización

Durante el 'Oráculo de Poseidón' en la gala de 'Conexión Honduras', Miri podía escuchar lo que sus compañeros piensan sobre la reconciliación, que no se la creen del todo, imágenes a las que ella reaccionaba: "Parece que cambiar de opinión está penalizado, voy a cambiar de opinión cuando me de la gana, no sigo ninguna estrategia, pedí perdón, he visto cosas de Ángel buenas y hacer las paces parece que sea algo malo, no sé por qué se me penaliza por esto cuando estoy siguiendo a mi corazón".

Kiko Jiménez explicaba que él veía que la relación entre ellos era algo "insalvable" y que le "huele un poco a estrategia" porque sucede cuando Ángel se ha salvado el primero: "Eso choca". "Ya no me sorprende nada, lo he visto mucas veces en Miri. Se te ve el plumero", decía Arantxa del Sol.