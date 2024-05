Maite Galdeano reacciona al sueño húmedo de Rubén Torres: "El bombero está loquito por mí"

Este año en 'Supervivientes' la lívido de los concursantes no está apagada. La temperatura ha vuelto a subir con Rubén Torres , ya que le ha confesado a Kiko Jiménez que ha tenido un sueño erótico con Maite Galdeano . El bombero le ha explicado la fantasía sexual que ha tenido son su suegra entre risas.

Kiko Jiménez ha empezado a bromear con Torres sobre el sueño que ha tenido y el bombero le ha comentado en broma que igual se convierte en su suegro. Sin embargo, el bombero ha explicado que no sabe si ha tenido una fantasía sexual con Maite Galdeano o con Makoke . Torres ha confesado que no lo tiene claro, por lo que Kiko ha explicado que igual era un trío.

Maite Galdeano está presente continuamente en los platós de 'Supervivientes' para defender a su yerno y ha podido escuchar las palabras de Rubén Torres . La madre de Sofía Suescun ha subido una historia en la que sale hablando con Nagore. Las dos han empezado a grabarse y Nagore le ha hecho un comentario a la Galdeano: "Me he quedado flipada porque se ha salvado Pedro".

En ese momento, Maite Galdeano se ha sorprendido porque pensaba que iba a hablar sobre el sueño húmedo que ha tenido Rubén Torres: "Pensé que lo que ibas a decir es que le gusto a todo el mundo". Maite se ha comenzado a reír y Nagore le ha advertido que eso no es para nada raro: "Yo por eso no me quedo flipada, eso es algo normal".