Gorka estalla contra Kiko por desvelar que le ha visto "comerse la boca" con Marieta fuera de cámaras: "Eres un tóxico y un sucio"

Kiko Jiménez ha soltado una bomba en la palapa de 'Supervivientes' que nadie se esperaba. Todo comenzaba con un Jorge Javier diciéndole que era la hora para que explotase esa "bomba" que tanto se tenía guardada y que no es la primera vez que dice en Honduras. "Es la hora de contarnos las verdades. Vamos a contar la verdad. Gorka, Marieta, compartidlo con la audiencia" , señalaba Kiko. Gorka y Marieta se quedaban en shock. "No sé de qué hablas", aseguraba el concursante vasco. "Tic-tac", decía Kiko, pinchándoles.

"Cuenta otra mentira más, todo el mundo ha visto que eres un mentiroso compulsivo" , apuntaba Gorka muy caliente y sin entender nada de lo que estaba pasando. Y Kiko Jiménez se lanzaba: "Sobre todo, porque tiene un compromiso. Debería de ser leal a la audiencia y no hacer las cosas por detrás", comentaba Kiko, para posteriormente confesar lo siguiente: "Yo he visto a Gorka y a Marieta comerse la boca, darse un beso. Eso ha pasado aquí".

Marieta bajaba la mirada y no lo negaba, algo que recalcaba Jorge Javier Vázquez desde el plató de 'SV'. En publicidad, la cosa se encendía todavía más. "Me he quedado en shock. Obviamente no ha pasado, yo no tengo nada que perder, la que estoy soltera soy yo", decía Marieta. Gorka, mientras tanto, seguía ofuscado con Kiko sin entender por qué le atacaba tanto: "Eres la típica persona que quiero tener lejos de mi vida. Tóxico. No quiero estar cerca de ti tío, nunca más". Kiko continuaba: "¿No te recuerda a nada el tema capucha?".