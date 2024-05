Laura Matamoros, implacable contra Miri: "Te aprovechas de mi hermana Anita para estar en su casa"

Al ver la tensión entre ellas, Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Laura por la amistad de Miri con su hermana Anita Matamoros y con quién creen que se habrá posicionado en este tema. "Yo no quiero ni mencionarla", aseguraba Miri y Laura reacciona a esto: "No quieres ni merncionarla, pero bien que te aprovechas para estar en su casa". Comentario que no le gustaba nada a Miri, que reprochaba a su compañera: "No me aprovecho de estar en su casa, Anita me ha abierto las puertas de su casa con mucho amor porque somos muy amigas, no empieces con eso porque lo he pasado mal con este tema".