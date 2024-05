Kiko Jiménez ha detonado una bomba en la palapa durante la décima gala de 'Supervivientes 2024': asegura que ha visto besarse a Marieta y a Gorka Ibarguren cuando las cámaras no les grababan y tapándose con las capuchas de las sudaderas para disimular. El vasco ha estallado al escuchar este comentario y ha acusado al novio de Sofía Suescun de ser un mentiroso, mientras que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se quedaba callada y, más tarde, ante las insistentes preguntas de Jorge Javier Vázquez decía que ese beso no se había producido.

Sofía Suescun tiene claro que su novio no se está inventando nada y le cree totalmente no solo porque sea el hombre con el que comparte su vida, sino porque las explicaciones de Gorka y Marieta le han recordado a la que ella dio en la edición de 2018 para negar que se había besado con Logan Sampedro cuando era novia de Alejandro Albalá y así lo ha expresado en la red social X, el antiguo Twitter.

"¡Marieta! Fuiste el Logan de la época, tranquila que te entendemos. Pero tarde o temprano todo sale", ha asegurado la ganadora de 'Gran Hermano', que recordaba que ella negó el beso y que dijo que había sido en la mejilla: "Yo también le di un beso a Logan pensando que nadie lo había visto y de repente alguien lo sabía. ¿Os acordáis? Eso sí, no me acuerdo de qué contesté, ¿alguien me lo recuerda?".