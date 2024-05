A la exnovia de Álex Girona no le gustó que Laura quisiera opinar justo cuando Jorge Javier Vázquez le iba a preguntar a ella sobre este tema y estalló contra su compañera: "No interrumpas todo lo que me digan, estás obsesionada conmigo. Perdona Jorge, que hay gente aquí que no tiene educación". Unas palabras que enfadan a la hija de Kiko Matamoros, que contestaba: "Educación tengo bastante y valores más que tú, a ti se te ha oído chillar de República Dominicana a España, pero a mí de dolor y a ti por fo****".