Un fuerte ataque de nervios hace que Marieta se bloquee en la prueba de líder: el mensaje de apoyo de su madre

El agobio de Marieta en la prueba de líder 'Las camas voladoras': "Es que no puedo. Lo siento de verdad"

El mensaje de apoyo de la madre de Marieta a su hija: "Vamos tesoro, que sí que puedes. ¡Ánimo mi amor!"

Las lágrimas de Marieta al ganar su primer collar del líder emocionan a Jorge Javier: "Tu lloro también es nuestro lloro"

El juego de líder de la gala de este jueves no ha resultado nada fácil para los concursantes de 'Supervivientes'. Pero sobre todo, no ha sido nada fácil para Marieta. Y es que la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' tenía auténtico pavor de disputarlo y un vértigo que se palpaba a simple vista. Se trataba de un auténtico clásico de 'Supervivientes': las camas voladoras. No es la primera vez que Marieta sufre un ataque de vértigo en un juego de líder precisamente.

Era la propia Laura Madrueño la que, tras decir que los concursantes estaban preparados para disputar el juego de líder, informaba de que Marieta estaba sufriendo "un ataque de vértigo y de ansiedad". Y le daba tranquilidad, no sin antes remarcar varias veces que si tenía que abandonar estaba en todo su derecho: "Relájate Marieta. Cuando las camas se inclinen va a estar muy cerquita cuando te resbales".

Por su parte, Jorge Javier le recordaba que no es la primera vez que se enfrenta a un juego así. De hecho, hace poco fue líder en un juego extremadamente complicado. "No puedo, me agobio. Es que no puedo. Lo siento de verdad", aseguraba Marieta. Jorge Javier recalcaba que lo último que querían todos es que sufriera: "Si ves que no puedes no puedes. Vas a decidir tú".

El mensaje de apoyo de la madre de Marieta

Pero había algo con lo que Marieta no contaba y que definitivamente iba a ser el impulso que necesitaba en ese momento: el apoyo de su madre desde el plató de 'Supervivientes'. "Vamos tesoro, que sí que puedes. Vamos, inténtalo. Eres muy fuerte, muy valiente. ¡Ánimo mi amor!", decía su madre, algo que provocaba las lágrimas de Marieta. "Mi madre siempre me dice que nunca diga no puedo", decía entre lágrimas, para posteriormente confesar que por una vez le iba a hacer caso.