El brutal enfado de Rubén Torres tras sufrir un robo de comida en Playa Olimpo: "A reíros por la espalda como hacéis"

Rubén estallaba: "Estoy cerrando mi círculo. Yo no he acusado a nadie en ningún momento. Mi saco no está y por lo visto no va a aparecer. Lo asumo y adiós y a reíros por la espalda como hacéis". Gorka preguntaba desde la otra playa qué había pasado y Rubén le contaba todo al detalle: no dudaba de Miri ni Marieta, pero sí del resto.