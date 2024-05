Sin duda alguna, uno de los puntos fuertes de la participación de Sofía Suescun en ‘Supervivientes 2018’ fue su relación con Logan Sampedro. Ambos tenían un tonteo brutal delante de cámaras y no ocultaban que se sentían atraídos el uno por el otro.

Al guapísimo modelo se le notaba que estaba coladito por la hija de Maite Galdeano , pero ese sentimiento no fue suficiente para que las cosas salieran bien entre ellos, ya que la pamplonica eligió alejarse de él para no hacer daño al que por entonces era su novio.

Ella mantenía una relación sentimental con Alejandro Albalá y, para que su química con Logan Sampedro no acabara con su noviazgo, eligió apartarse: “Me cerró las puertas del amor y yo le cierro las de la amistad”, dijo el modelo, cuando la hermana de Cristian Suescun.

Sin embargo, el alejarse de Logan Sampedro no sirvió de mucho, ya que lo hecho, hecho estaba. Romina Malaspina destapó que el modelo y Sofía Suescun se habían dado un beso detrás de cámaras y Alejandro Albalá decidió cortar con ella en un viaje a Honduras.

Pero su acercamiento con Logan Sampedro y su ruptura con el ex de Isa Pantoja no fueron las dos únicas tramas que protagonizó la ganadora de ‘GH 16’, pues también recibió una visita inesperada: la de Hugo Paz, su ex, que se convirtió en participante semanas después de que empezara el programa.