Maite Galdeano confiesa el consejo más íntimo que le da a su hija Sofía Suescun: "Se lo digo siempre"

Tras ver el encuentro entre Kiko Jiménez y Sofía en 'Cayo Paloma', en plató, Jorge Javier Vázquez quería decirle algo a Maite Galdeano : "Cómo has criado a tu hija, eres la elegida de Dios, cómo se nota que has estado tú en la crianza y dándoles buenos consejos".

Ante estas palabras del presentador, Maite Galdeano confesaba el consejo íntimo que siempre le ha dicho a su hija: "Siempre le digo: 'el lacito bien atado, bien colocadito, bien puesto y que no te lo quite nadie". Y Jorge Javier no daba crédito al saber que con el lacito se refería sus parte más íntimas: "¿Te refieres al mismísimo?". Algo que ella afirmaba y aseguraba que este consejo es "para su niña y para ella no" porque ella ya lo tiene "cosido y no lo utiliza", entre bromas.