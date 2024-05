Sofía Suescun dejaba completamente en 'shock' a Kiko Jiménez con su visita en 'Supervivientes', este no se esperaba para nada verla en Honduras y ambos protagonizaban un romántico momento en directo . Lo que no sabía la pareja es que también iban a poder pasar la noche juntos y completamente solos en ' Cayo Paloma ', como también que, tras esto, ella iba a poder incluso encontrarse con sus compañeros de grupo.

"Contigo aquí...tengo que concienciarme de que es real", decía él a su novia al llegar al lugar donde iban a poder estar a solas después de dos meses sin verse, mientras se abrazaban y este se mostraba muy emocionado: "Me he acordado de tantas cosas...cuánto te echaba de menos. Que vengas tú es lo último que esperaba, te necesitaba un montón. Lugar en el que las conversaciones, los besos, caricias y la pasión no faltaba entre ellos.