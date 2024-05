El zasca de Marieta a Álex Girona en 'Supervivientes': "Mira qué dientes, parecen las carillas de mi exnovio"

Los caminos de Marieta y Álex Girona están ahora mismo más lejos que nunca: ya no solo no están juntos sino que uno se encuentra en 'La casa de los vecinos de al lado' y otra a miles de kilómetros, en Honduras. Hay que recordar que ambos se dieron otra oportunidad tras su paso por 'La isla de las tentaciones', pero finalmente rompieron. No obstante, siguen recordándose mucho el uno al otro y teniéndose muy presentes. Marieta ha sido la última en nombrar a su exnovio, propinándole un buen zasca y con cierto resquemor en lo que decía.