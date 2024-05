Blanca Manchón estalla contra Gorka por su última traición: "Prefieres que te bailen el agua..."

"Contigo nunca es suficiente, creo que esta semana lo he hecho de puta madre, en la prueba, en la pesca y la directa me la das a mí, salvando a Ángel", dice Blanca mirando a su compañero. Luego, un poco emocionada, confiesa: "El momento para valorarme en el concurso es ahora... y no lo haces".

La cara de Blanca era un cuadro, que le responde: "¿Me tocaba? Pues a mí esa excusa, de una persona que me valora y me aprecia, pues no me vale". "Has preferido a un tío que te habla, te baila el agua y más cosas que vas a ver... a una amiga que ha dado el callo desde el principio", sentencia la superviviente.