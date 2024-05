Gorka se confiesa por completo sobre lo que pasó con Marieta y termina pidiéndola perdón: "Tuve miedo"

Gorka Ibarguren aprovecha la unificación para hablar con sus compañeros de lo que pasó con Marieta y pedir perdón

El superviviente confiesa que hubo besos con Marieta, pero no en la boca

Andrea, novia de Gorka, se pronuncia sobre el supuesto beso con Marieta en su primera aparición en televisión

Gorka Ibarguren daba un paso adelante tras la unificación para dirigirse a Marieta y a sus compañeros, después de todo lo que ha sucedido entre ellos al salir la información de que ambos se habían dado un beso tras las cámaras, algo que este siempre había negado y que ella terminaba confesando que "besos en la comisura" de la boca se habían producido.

Gorka siempre había defendido que Kiko Jiménez se inventaba la información de que había visto "besos" entre este y Marieta y, tras todo lo que ha pasado después de que saliera esta información, el superviviente decidía hablar en 'playa Corinto' con todos sus compañeros: "Quiero solucionar las cosas".

"Te pido perdón, vi peligrar mi relación con un malentendido, tuve miedo y reaccioné como no tenía que reaccionar", entonaba Gorka dirigiéndose a Marieta. Miri, tras esto aseguraba que nunca han dudado que tenga pareja, pero que él había dicho que "si en algún momento se tenía que liar con alguien lo haría", algo que este no confirmaba.

Marieta, al escuchar esto añadía algo: "A mí me dijiste: 'tengo una baza como soltero y a ver qué tipo de chicas había aquí". Y Gorka confesaba que esto "era verdad", cosa que no entendían sus compañeros al haber negado las palabras de Miri: "Pero si es lo mismo". Y Marieta reflexionaba tras esto: "A lo mejor no has querido liarte con alguien, pero si has querido crear la duda".

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' confesaba ante él lo que ha pensado sobre su actitud con ella: "Al principio pensaba que eras un cico cariñoso, luego me di cuenta de que eras cariñoso conmigo y luego he pensado muchas veces que te hago gracia". "Era cariñoso contigo, al igual que con Arkano, porque eras una persona que me caía muy bien y tenía afinidad contigo", aclaraba este, pero Kiko Jiménez creía que no era lo mismo porque a Arkano no le da los besos en la comisura de la boca, pero este se denfendía: "A él le doy muchos besos".

Gorka se explica en 'El oráculo de Poseidón'