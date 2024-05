Aurah culpa a Gorka de la expulsión de Blanca y mantiene un fuerte cara a cara con él: "Has condicionado su concurso"

La expulsión de Blanca Manchón está trayendo cola en Honduras. Lo que no se imaginan los supervivientes para nada es que la windsurfista olímpica no se ha ido todavía de la isla: se encuentra en Playa Olimpo al margen de sus compañeros sin que ellos lo sepan y realizando misiones. Pues bien, Aurah Ruiz ha culpado a Gorka directamente de su expulsión: "Cómo te la cargaste, ¿eh?".

El concursante vasco se sorprendía tras lo que acababa de escuchar y la canaria le aseguraba que "sí": "Le has sacado tú a la palestra. Has quitado el voto de nominación. Salió Arkano y Aurah y le quitaste a Arkano para dársela a Blanca". Gorka le recordaba a Aurah que Arkano es su gran apoyo dentro de 'Supervivientes' y que fue por eso por lo que tomó esa decisión, además de porque "tenía el poder porque fui líder".

"Se ha ido por tu culpa como en la primera nominación, que se fue por tu culpa", subrayaba Aurah, recordando los primeros días del reality y encendiéndose cada vez más. Gorka, por su parte, no entendía nada. "Te estoy echando en cara que has condicionado su concurso cuando no le tocaba salir", reiteraba Aurah, muy clara con sus palabras.

En ese momento entraba Miri y le recordaba a Gorka que la cogió a Blanca y la dijo que no se preocupase, que la había nominado "porque se va Pedro seguro". Según Miri, eso mismo hizo también con Marieta. "De ti no se fía nadie Aurah", decía Gorka, algo que calentaba mucho a la canaria: "De ti no sí que no se fía nadie". Un fuerte enfrentamiento que aviva todavía más la mala relación que mantienen ambos en Honduras.