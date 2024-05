Las amargas lágrimas de Blanca Manchón: "Cuando salga de aquí no me quiero volver a sentir sola nunca más"

Tras ser expulsada, su aventura en Honduras todavía no había terminado, Blanca, que está viviendo muy cerca de los concursantes tiene que conseguir que no la descubran y se medirá en duelo con el expulsado del próximo jueves, como bien le explicaba Sandra Barneda durante el ' Conexión Honduras ':

"Está difícil, a ver cómo lo hago porque estoy muy expuesta, cada vez que voy a pescar me la juego", entonaba Blanca, aunque asegura que lo va a dar todo para que sus compañeros no se den cuenta de que sigue en Honduras.

Y, es que, Blanca Machón que ya lleva unos días viviendo sola, está pasando mucho de sus momentos de soledad pescando, cuidando el fuego y siendo una auténtica superviviente, aunque no está llevando del todo bien no tener compañía, lo que confesaba entre lágrimas: "Sé que cuando salga de aquí no me quiero volver a sentir sola nunca más".