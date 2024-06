Aurah Ruiz manda un mensaje al exterior dirigido a Jesé Rodríguez: "Me arrepiento"

"A mi marido le diría que lo amo mucho, que me arrepiento de no haber cogido la carta , te lo juro, o sea, la hamburguesa ya se fue. Te quiero, te amo, necesito verte ya, que llegues a donde esté. Si llego a Madrid que tú estés allí esperándome, que me des el abrazo más grande del mundo porque necesito tu amor, sentirte, olerte, abrazarte y, por supuesto, que te traigas a Nyan porque lo amo. Te amo, os amo a los dos. amo a mi familia también y a mis amigas , las echo de menos".

Blanca Manchón se ha desmarcado del resto y no ha querido enviar ningún mensaje a ningún familiar... sino que se acuerda de su veterinario. Estas han sido sus sorprendentes palabras: "Llegado a este punto le diría a mi veterinario que me he convertido en un animal salvaje y que, cuando llegue, no sólo voy a tener que ver a mis perros, sino que va a tener que verme a mí, de cuerpo entero y analizarme porque tiene un trabajito con este animal que ha convertido 'Supervivientes' que no veas".