El consejo de Kiko Jiménez a Maite Galdeano para que se gane a la madre de Torres: "Lo que yo hice contigo"

Maite Galdeano asegura que volvió de Honduras "enamorada" de Rubén Torres y que está convencida de que van a iniciar una relación sentimental cuando él regrese a España porque, entre otras cosas, le prometió hacer juntos un viaje para recorrer todo el país este verano. Pero la que no lo tiene tan claro es Mari Carmen, la madre del bombero , que considera que su hijo no está interesado en ella.

Así se lo ha confesado a Sandra Barneda, a la que también le ha dicho que si finalmente su hijo quiere a Maite como pareja tanto ella como el resto de su familia aceptarán su decisión de buena gana. La madre de Sofía Suescun no se ha dado por vencida tras las palabras de Mari Carmen y ha intentado sacarle conversación, diciéndole que ojalá que finalmente sea así y que se vean pronto en Barcelona. "En Barcelona no, en Sabadell", le ha replicado la madre de Torres, cortando de raíz la conversación.

Tras lo ocurrido en plató, Kiko Jiménez se acercaba a su suegra en una pausa publicitaria y le sacaba el tema : "Lo de futura novia... es que a ver él me ha prometido muchas cosas bonitas". "Pero tu suegra no te acepta del todo", le replicaba el ya exconcursante de 'Supervivientes 2024', que ha grabado toda la conversación para compartirla en sus stories de Instagram.

"Ya, está un poco como celosilla, se ha quedado cortada esta mujer, pero me da igual", le contestaba Maite, ante lo que su yerno le daba un consejo: "Te la vas a tener que trabajar como yo te trabajé a ti en su día, así que ya puedes empezar a hablar con ella, ve a buscarla"; pero la exconcursante de 'Gran Hermano' no lo ha visto claro y ha asegurado que no quiere tener una relación con su suegra, sino con Torres y que se centrará en hablar con él antes que abordar a Mari Carmen por los pasillos de Telecinco.