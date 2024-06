Blanca Manchón es expulsada definitivamente a las puertas del tramo final de 'Supervivientes': "Lo he vivido todo"

Blanca Manchón le lanza un emotivo mensaje a Marieta antes de irse: "Confía en ti. Inspiras a un montón de gente"

Las veces que se ha salvado Blanca Manchón: 'tiene más vidas que un gato'

La gran final de ‘SV 2024’ será el martes 18 de junio y 'SV: All Stars' arrancará el jueves 20

Blanca Manchón ha sido la expulsada durante la gala de este jueves de 'Supervivientes'. Una Blanca que se ha sobrepuesto -y de qué manera- a todas las adversidades que le ha ido poniendo el concurso de Telecinco y que ahora sí que sí podemos decir que, por fin, se marcha definitivamente. En frente, una Marieta muy nerviosa hasta el último momento y que pasa directamente al tramo final y decisivo del reality. Hay que recordar que ambas fueron nominadas por sus compañeros -junto a Gorka, salvado este martes- durante las nominaciones de la última gala presentada por Jorge Javier Vázquez.

La windsurfista olímpica bromeaba con Laura Madrueño: "Necesito que me firmes algo de que no voy a volver. Tengo unos niños que me tienen que reconocer". "Vas a vivir en un palacito que te hemos preparado...", le seguía Madrueño la broma. Un momento que servía para rebajar todo el estrés y la tensión vivida momentos antes de la expulsión, con una Marieta y una Blanca nerviosísimas: se jugaban ni más ni menos pasar a una semifinal de 'Supervivientes'.

Laura Madrueño le dedicaba unas bonitas palabras: "Espero que hayas disfrutado tanto de tu concurso como nosotros, que ha sido maravilloso. Nos has regalado grandísimos momentos. Has sobrevivido una vez tras otra...". La deportista aseguraba haber disfrutado muchísimo y le daba las gracias al equipo al completo de 'Supervivientes': "Sobre todo, las experiencias que nos hacen vivir. También a mis compañeros. Lo he vivido todo".

El mensaje de Blanca Manchón a Marieta

Además, apoyaba directamente a Marieta, siendo "la última chica del grupo": "Confía en ti. Te has transformado, inspiras a un montón de gente. Sé tú y lucha la final, a tope". Finalmente, Blanca cogía el saco y abandonaba la palapa de 'Supervivientes', emocionadísima y eufórica. "¡Adiós!", gritaba Manchón.

Y es que aunque parezca mentira, efectivamente -y como bien recordaba Laura Madrueño- la deportista ha estado un total de cien días en Honduras, ni más ni menos. Pero para llegar hasta aquí la ya exconcursante se ha salvado lo que no está escrito.

Blanca se salvó ante Kiko Jiménez

Y es que la última salvación de Blanca Manchón no solo le impactó a ella, si no a los propios concursantes. Tras no salvarse ante Aurah Ruiz, el programa le daba una oportunidad más: debía cumplir una serie de misiones lejos de sus compañeros, pero en Honduras, que le podrían hacer regresar junto al resto y ser concursante de nuevo de pleno derecho.

Pero en su destino, Playa Olimpo, debía medirse a Kiko Jiménez. Tras pasar unos días allí, llegaba el momento de la verdad y la audiencia decidía que debía regresar Blanca Manchón y ser de nuevo concursante.

Pero, si nos remontamos al pasado y casi inicio del reality, hay que recordar que Blanca Manchón fue la cuarta desterrada de 'Supervivientes'. Fue en ese momento cuando Blanca Manchón fue a Playa Limbo para afrontar una nueva aventura junto a nuevos compañeros: Kiko, Laura Matamoros y Arantxa del Sol son los que se encontraban allí.

Lo que no se imaginaba Blanca era que todavía le quedaba un tiempo más en Honduras. Cabe destacar la resiliencia, superación y fortaleza, además de liderazgo, que ha mostrado Blanca Manchón en todo tipo de pruebas, algo que le ha hecho superarse a sí misma y afrontar el concurso con más ganas si cabe que antes.