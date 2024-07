¡Monumental bronca en la palapa! El grupo estalla contra Abraham y Sofía Suescun: ''Somos de diferente calaña''

Sofía y Abraham se comieron ellos solos una tarta y al resto de sus compañeros no les ha sentado nada bien

Marta Peñate ha cuestionado la actitud de sus compañeros: ''Somos de diferente calaña''

Sofía Suescun y Marta Peñate sacan sus trapos sucios en un tensísimo 'puente de la concordia': "¡Una amiga no hace esto!"

Abraham y Sofía tenían que tomar una decisión, elegir llevarse una recompensa para todos los supervivientes o comerse la tarta de cumpleaños de Sofía únicamente entre ellos dos. Eligieron la segunda opción, y en cuanto sus compañeros descubrieron el secreto, no se lo tomaron nada bien.

Durante la gala de este jueves de 'Supervivientes All Stars', el ambiente se ha caldeado en la palapa después de que Marta Peñate recordase lo ocurrido y cargase directamente contra Sofía y Abraham por haberse comido la tarta y no haber elegido la recompensa para todos.

''De mí no te ríes, soy todo menos tonta'', podíamos escucharle decir a Marta en cuanto Jorge Javier ha conectado en directo con los supervivientes y la concursante explicaba lo ocurrido a la audiencia: ''Me pregunto si soy tonta, pienso que me están toreando. Se han comido una tarta entre los dos y todavía dicen 'tuvimos el detalle de no cenar''.

''¿Sabes lo que hicieron? se comieron el arroz del mediodía, se habían zampado una tarta y fueron y se comieron el arroz sabiendo que se habían comido una tarta. En esta vida somos de diferente calaña, yo hubiera compartido con todos mis compañeros, pero si no hubiera compartido por lo menos hubiera tenido la poca vergüenza de no comerme el arroz de todos'', explicaba Marta, entre gritos.

Así ha sido la monumental bronca entre los supervivientes

Después de los reproches de Marta a Sofía y Abraham, y tras visualizar el vídeo del momento de la elección en palapa, la discusión iba más allá y el resto de supervivientes se pronunciaba respecto a la actitud de sus compañeros.

Jorge Pérez no lo dudaba y le daba la razón a Marta Peñate: ''Te voy a decir una cosa, me parece muy bien que te comas tu tarta, pero si todos estamos pasando hambre y hay la mínima posibilidad de que todos comamos, es un pedazo de egoísmo el que te has marcado, que espero que lo hayas disfrutado'', le reprochaba Jorge a Sofía.

Logan, por su parte, se mostraba más conciliador: ''Cada uno sabe la cadena que arrastra, yo no haría eso, pero entiendo que a Sofía le apetezca comerse su tarta porque en su día no se la dieron. No es para aplaudirles, pero tampoco son unos demonios. Conmigo todo bien, sin más, yo hubiera compartido, pero no pasa nada''.

Bosco también daba su opinión: ''Yo, conociéndome, tendría que estar en la situación, pero a lo mejor no'' y Lola también cargaba contra Sofía y Abraham: ''Yo daba por hecho que no habían comido. Lo que me parece mal, a parte de comerse la tarta es que luego lo pintan como por ejemplo Abraham lo pinta como si fuese un castigo para nosotros''.

Abraham se defiende de los ataques

''No hablo por todos mis compañeros, hablo por la gente que desde el inicio me han puesto de mal superviviente y se han reído de mi a mis espaldas y yo por eso e llevo dos días sintiendo mal y no me he comido los pescados que han pescado'', se defendía Abraham.