Las lágrimas de Laura Madrueño al cerrar la Palapa de 'Supervivientes': "Ha sido una aventura que me ha hecho vibrar cada día"

Para la presentadora, de nuevo presentar 'Supervivientes' desde los Cayos Cochinos ha sido una experiencia única. "En este lugar he aprendido que la vida puede ser mucho más gracias a todos vosotros. Cada día he seguido admirando el trabajo que hacéis para que el mejor programa de la televisión sea haga realidad. Gracias a todos por formar parte de este viaje, de una aventura que de nuevo me ha hecho vibrar cada día y que me hace sentir junto a vosotros una auténtica privilegiada", confesaba.