Adara, sobre el desgarrador relato de su madre en 'Supervivientes 2020': "Su ex novio me dio tal bofetada que me tuvieron que llevar al médico"

Adara reveló en 'GH VIP 7' el motivo por el que había vivido una dura infancia. "Nací y al año o así, mis padres se separan y durante mi infancia, que me perdone, mi madre tuvo una pareja que se portó muy mal con mi hermano, conmigo y con ella… Si ahora me está viendo que sepa que mi infancia se vio marcada por él, yo le tenía autentico terror…", contó la ganadora del reality en su 'curva de la vida'.

Su madre, Elena, habló de este oscuro episodio en sus vidas en 'El puente de las emociones' de 'Supervivientes 2020'. A pesar de creer que no tenía "derecho a pedir perdón", la concursante quiso dedicar unas palabras a sus hijos. "Siento vergüenza de mí misma por haber llenado un hueco de mi soledad, de mi cansancio y de mi forma loca de llevar la vida. Acabé estando con cualquiera y los padres no se sustituyen. Cada uno tiene su lugar y el que venga, tendrá que respetar. Y meterse la mano en los huevos. Cuando yo salga de aquí, si ellos quieren, esto se llevará al juzgado. No quiero que me perdonen", decía totalmente hundida.

Ahora, Adara ha ofrecido una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que cuenta detalladamente el infierno que vivió con el ex de su madre. "Lo que viví con mi madre me destrozó la infancia. Aquel hombre nos castigaba sin jugar, sin reír. Un día me dio tal bofetada que me tuvieron que llevar al médico", confiesa. Mi hermano y yo siempre íbamos callados. Solo con mirarme me daba miedo. Me pegaba donde no me dejara marcas.

En 'El puente de las emociones', Elena también reveló que su madre le pegaba con la correa cuando se equivocaba por sus problemas de dislexia. "No sé si hay culpables porque cuando no se entiende lo que pasa o piensas que esa es la forma de educar correcta, no hay culpables. Es verdad que llevo mucho dolor, pero amo a mi madre más que a mí misma",contó. Aunque ella ya ha perdonado a sus padres, Adara ha roto toda relación con sus abuelos. "Hace 14 años que no me hablo con ellos", dice en el tabloide.