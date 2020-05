Adara abre la puerta a reconciliarse con Gianmarco gracias a Jorge Javier: "Os debéis una conversación"

El consejo de Jorge

Elena se convertía en la décima expulsada de la edición y Jorge Javier, muerto de la risa, decidía comunicarle que Adara y Gianmarco ya no estaban juntos. La concursante se mostraba alegre con la noticia y a Adara no le sorprendía la reacción de su madre : “En el fondo de lo esperaba, ella me conoce”.

A lo que Adara, todavía molesta con la forma en la que Gianmarco rompió la relación, le contestaba: “Sí, me quedó con los buenos momentos pero lo que hizo fue muy feo”, refiriéndose a la última parte de su fallida historia. “Hubiera preferido que me hubiera dicho ‘mira Adara, me he desencantado, la situación me ha superado, esto no es lo que yo esperaba y prefiero irme o coger un poco de distancia’ pero no coger y mentir e irse por la puerta de atrás”, criticaba.