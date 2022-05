"Tenía unas cosas rarísimas, cada vez que cogía un palo lo decía delante de la cámara. Era más corto pasar por detrás y ella pasaba por delante", aseguraba Nacho Palau. "Teníamos conversaciones normales pero luego había momentos que me cargaba muchísimo, no al aguantaba", coincidía Desi. "Yo le he puesto un monte", desvelaba Marta. "Ainhoa Cantagallos, porque menudos gallos hizo cuando cantó en la despedida", contaba la canaria. "Se ha ido por mala por bicha, porque la gente la vio, al final no estoy tan loca".