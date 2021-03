Alejandro Albalá, decimocuarto concursante confirmado de ‘Supervivientes 2021’

Quién es Alejandro Albalá

Alejandro Albalá (Santander, 1994) saltó a la fama por su relación con Isa Pantoja . Se conocieron porque la exconcursante de ‘La casa fuerte’ y Marta, la hermana de Alejandro, eran amigas. Tras la ruptura de Chabelita con Alberto Isla, el cántabro apareció en su vida y la ayudó a olvidarse de su ex. La relación estuvo llena de altibajos y muchas veces se ha acusado a Albalá de estar con Isa por interés. A pesar de las habladurías siguieron adelante y él dejó aparcados sus estudios de auxiliar de vuelo para irse a vivir con Isa a Sevilla . Esta decisión no gustó nada en el entorno del nuevo concursante de ‘Supervivientes’. Su madre, Paz Guerra, llegó a decir: “Cuando está con ella su mundo desaparece, vive solo para ella ”.

Alejandro Albalá y Sofía Suescun

Después de Isa, Alejandro comenzó una relación con Sofía Suescun. En 2018 ella participó en ‘Supervivientes’ y protagonizó un intenso tonteo con su compañero Logan Sampedro. Albalá viajó hasta Honduras para hablar con ella, pero sus explicaciones no le convencieron y la dejó en directo. “Me has demostrado que no me quieres y la clase de persona que eres”, le dijo.