No hace mucho vimos incluso que Marta López, al no haber compartido con Alexia la convivencia porque ella estuvo semanas en el Barco Encallado, le proponía como experiencia vivir juntas una semana para conocerse más.

"Pues decirte que me da mucha pena que estés ahí y aunque la gente quizás no lo pueda entender, decirte que me hubiera encantado aunque solo sea haber pasado una semana contigo. No la he podido conocer y me da pena", dijo Marta sobre Alexia cuando ésta fue expulsada.