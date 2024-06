El lacrimógeno encendido de la palapa: del brutal bajón de Olga Moreno a las lágrimas de Alejandro Nieto recordando a su abuelo

Marta Peñate sufre un doble bajón durante la gala de este domingo y Alejandro Nieto se emociona nada más entrar a la palapa: todos los bajones, al completo

Como en cada edición de 'Supervivientes', este domingo ha tenido lugar el clásico encendido de la palapa. Pero no ha sido un encendido cualquiera. Los concursantes se han emocionado muchísimo y han tenido bajones de todo tipo. Y es que a pesar de llevar solo tres días en Honduras, ya están notando los primeros estragos de lo que supone esta aventura tan extrema en la que se han sumergido.

El primero en entrar a la palapa era Alejandro Nieto, que rompía a llorar recordando el cierre de la palapa de la edición en la que ganó: "Me acuerdo de mi abuelo, que me despedí de él. Hicieron como unas palabras hacia él y cuando regresé a España, falleció. Y me ha venido eso ahora mismo. Qué pena".

Posteriormente era Marta Peñate quien se derrumbaba, tras mantener una fuerte bronca con Adara. Una Marta Peñate que ya se había roto previamente durante la prueba de recompensa y que no ha tenido para nada una gala fácil.

"No estoy en un momento de mi vida bueno. No estoy preparada para todo esto, no tengo ganas de discutir con nadie, me encuentro flojas de fuerzas. Y ahora que entre alguien y me diga que tengo el guion aprendido, como si quisiera discutir. No tengo ganas de discutir con nadie. Estoy en otro mood de mi vida, en otra situación", señalaba entre lágrimas la colaboradora.

El bajón de Olga Moreno

Por último, Olga Moreno iba a sufrir un tremendo bajón en la palapa de 'SV All Stars': "No me veo con las mismas fuerzas, creo que ha sido un mal momento venir... me cuesta tragarlo todo, tengo mi cabeza fuera, no me gusta llorar delante de nadie. Ha sido todo en muy poco tiempo y creo que no debería de haber venido".