"No me juzguéis por esto: me da pánico conducir, me da muchísimo miedo. Por eso no tengo carné de conducir. Es uno de mis grandes pánicos y tareas pendientes", señala Alexia Rivas, que, por lo que dice, cree que algún día podrá superar este trastorno de ansiedad cuyos síntomas son: taquicardia, presión en el pecho, temblores, mareos, sensación de ahogo o visión borrosa, entre otros.