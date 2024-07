Kiko Jiménez arremete contra Olga Moreno y termina en una fuerte discusión con su defensora: "Es muy sucio y ruin"

Kiko Jiménez cree que Olga Moreno está "malmetiendo" a Marta Peñate sobre Sofía Suescun

Marián, defensora de Olga sale en defensa de su amiga y termina teniendo un tenso momento con el novio de Sofía Suescun

Sofía Suescun y Marta Peñate sacan sus trapos sucios en un tensísimo 'puente de la concordia': "¡Una amiga no hace esto!"

La tensión entre Marta Peñate y Sofía Suescun en su cara a cara en 'el puente de la concordia' de 'Supervivientes All Stars' terminaba rompiendo su amistad por completo y esta tensión se trasladaba al plató generando un fuerte enfrentamiento, no siendo el primero, entre Kiko Jiménez y Marián, la amiga y defensora de Olga Moreno.

Kiko Jiménez aseguraba desde el plató en la gala de 'SV: Tierra de Nadie' que espera que este complicado momento que atraviesa la relación de Marta y Sofía se termine y vuelvan a ser amigas: "Creo que lo están magnificando demasiado, espero que se den su tiempo, a mí me sabe mal porque creo que se llevan bien".

Lo que también Kiko es que Olga Moreno está malmetiendo a Marta sobre Sofía Suescun: "Yo no he visto ningún vídeo de nadie envenenado a Sofía contra Marta, pero sí he visto a Olga malmeter a Marta sobre Sofía. Eso me parece muy sucio y muy ruin porque son dos personas que han tenido una amistad".

Marián defendía a Olga ante las palabras del novio de Sofía Suescun: "Olga no envenena nadie". Pero ante las interrumpciones de Kiko esta terminaba estallando: "No me dejas hablar nunca". Y aseguraba, ante las críticas de este, que Olga está dando mucho por este concurso: "Hay otras muchas cosas que hace, ayuda a los compañeros de otra manera".