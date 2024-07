Cruce de reproches entre Carmen Borrego y Kiko Jiménez: "Eres un cobarde"

Un comentario de Kiko Jiménez provoca un tenso enfrentamiento entre el colaborador y Carmen Borrego en pleno directo

La enemistad surgida entre Marta Peñate y Sofía Suescun ha llegado hasta el plató de 'Supervivientes All Stars' y Carmen Borrego manifestaba su opinión al respecto de la siguiente manera: "A ver si aprenden Marta y Sofía un poco de Bosco". Y es que si alguien sabe de no meterse en movidas, hacer su concurso e ir a lo suyo es precisamente Bosco, manteniéndose muchas veces al margen de lo que a él no le concierne.

Kiko Jiménez no tardaba en saltar: "Tampoco es necesario Carmen". Tras este comentario, le lanzaba unas directas palabras a Borrego: "Con que aprendan de Bosco y no de ti...". "He dicho un poquito", matizaba Carmen Borrego, molesta con lo que acababa de escuchar del defensor y novio de Sofía Suescun. "Vamos a continuar", decía Kiko Jiménez, queriendo cambiar de tema.

Carmen Borrego, molesta con Kiko Jiménez

Pero Carmen Borrego incidía: "No seas cobarde, repítelo". Después de que Kiko Jiménez repitiese lo que había dicho anteriormente, la hija pequeña de María Teresa Campos mostraba su malestar: "¿Sabes que te digo? Que de mí podrían aprender bastante cosas mejores que de ti". Tras este zasca, Kiko Jiménez le preguntaba qué cosas podría aprender de ella. "Muchas, cariño, muchas...", respondía Carmen Borrego.