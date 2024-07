Adara Molinero, Cristina Porta, Carmen Nadales y Lorena Edo toman partido entre Sofía Suescun y Marta Peñate

La relación de amistad de Sofía Suescun y Marta Peñate está completamente rota tras sus múltiples broncas en 'Supervivientes All Stars'. La última ha tenido lugar en 'Conexión Honduras', cuando Sandra Barneda les puso a las exconcursantes de 'Gran Hermano' un vídeo en el que se podía ver a la canaria muy indignada porque había entendido que su examiga le decía que era una persona "plena" para recordarle que ella no se sentía así porque no había conseguido quedarse embarazada.