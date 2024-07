La calle opina de la enemistad entre Marta y Sofía: ¿hubo traición?

"Creo que no fuiste justa en ese momento conmigo, he necesitado unos días para digerirlo porque sentía que tenía una enemiga enfrente, que tenías odio retenido y tenías ganas de echarlo, esa era mi sensación", explicaba Sofía tras volver a escuchar la discusión. “Esta es su forma de jugar, pero pensaba que lo iba a hacer con cualquier persona menos conmigo. Si ella cree que he hecho algo mal me lo tendría que decir después de cámaras, como yo lo hice con la actitud de ella", contestaba Marta. “No somos amigas, una amiga no hace esto. Borra la palabra amiga”, sentenciaba Sofía.

Las concursantes se enfrentaron hace unos días al puente de la concordia: "Te conocí con 19 años y no eras así. Tú eres de esta forma ahora y yo no, la gente evoluciona o involuciona, en tu caso has perdido toda tu naturalidad que te caracterizaba. Te deseo lo mejor, pero no a mi lado. Siempre he sido la que se ha bajado los pantalones contigo porque yo sí te he querido y tú parece ser que no, pero los amigos con la familia que se elige y no la quiero como amiga porque no es la familia que quiero elegir", aseguraba Marta Peñate.