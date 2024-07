Sandra Barneda apoya a María, madre de Lola, al romper a llorar en el plató de 'Supervivientes All Stars'

Lola no ha tenido su mejor semana en Honduras desde que su aventura en 'Supervivientes All Stars' comenzó. La concursante leonesa ha tenido ya algún enfrentamiento que otro y por si fuera poco, Abraham destapó de ella una supuesta 'traición' durante la pasada gala que no pasó desapercibida para nadie, además de causar un auténtico terremoto en la palapa. María, madre y defensora de Lola, no ha podido contener las lágrimas al pensar en cómo lo debe de estar pasando su hija.