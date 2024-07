Fani Carbajo fue compañera de edición de Jorge Pérez en 'Supervivientes' y no entiende cómo ganó aquel año porque considera que no es nada bueno en las pruebas y que no se mojaba en exceso en los rifirrafes fruto de la convivencia. Ahora, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está siguiendo el concurso del ex guardia civil en 'Supervivientes All Stars' y ha alucinado al escuchar uno de sus comentarios, tal y como ha confesado en la red social X, el antiguo Twitter.