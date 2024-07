Tony Spina encuentra una nota que Marta Peñate le dejó con un mensaje antes de irse a Honduras

Tony Spina es una de las personas que más conoce a Marta Peñate porque llevan juntos tres años, tienen planes de boda y están intentando tener un hijo juntos. Es por eso que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' lo ha elegido, como ya hizo en 'Supervivientes 2022', para que sea su defensor en plató en los programas de 'Supervivientes All Stars' y el italiano lo está dando todo, pues no solo saca la cara por ella en la televisión, sino también en las redes sociales.

Se trata de un bonito mensaje que la canaria le dejó en su libreta y que, al descubrirlo, le ha enternecido tanto que ha querido mostrárselo a su millón de 'followers' de Instagram. "En nada volvemos a estar juntos. Te amo. Espero que no estés hasta arriba de cosas... Come un poco, no te quiero ver flaco cuando vuelva. Bimbo y Bimba gorditos", reza la nota que la periodista le dejó a su chico, que afirma no poder quererla más.