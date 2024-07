Sofía Suescun lanza un romántico mensaje a Kiko Jiménez tras convertirse en líder y éste reacciona: ''Estoy calentito''

Sofía se ha alzado con la victoria y le ha mandado un cariñoso mensaje a Kiko

Kiko Jiménez ha reaccionado al mensaje de Sofía y la defiende de las acusaciones

Fuerte discusión entre Kiko y Adara tras las imágenes de Sofía y Bosco juntos en Honduras: "Eres la primera que has puesto los cuernos públicamente"

Sofía Suescun se ha convertido en el centro de la polémica durante la gala de este jueves de 'Supervivientes All Stars', Unas comprometidas imágenes que han salido a la luz de Bosco y ella muy juntos han provocado el debate sobre si ha llegado a pasar algo más entre los concursantes.

Con el tema aún en el aire, sin saber Sofía que las imágenes habían aterrizado en el plató de 'Supervivientes' y siendo Kiko testigo de todo lo ocurrido, la concursante se ha enfrentado a Jorge Pérez en la prueba para hacerse con el collar de líder y ha conseguido hacerse con la victoria.

Con todo esto, y emocionada por la victoria, Sofía ha querido dedicársela a Kiko mandándole un romántico mensaje: ''Al amor de mi vida, a mi Kiko. Esto va para ti, amor. He pensado, he conectado y me has dado esas fuerzas que siempre me das cuando estamos en casa, así que gracias. Te amo, tengo muchísimas ganas de verte''.

Kiko Jiménez reacciona y defiende a Sofía: ''Estoy calentito''

Tras escuchar el cariñoso mensaje de Sofía en plató, Kiko Jiménez ha reaccionado al mensaje y no ha dudado un segundo en defender a Sofía de la polémica que han generado sus comprometidas imágenes junto a Bosco.

''Estoy calentito'', comenzaba diciéndole a Jorge Javier. ''Ya estoy un poco hasta los co***** de que se le intente dejar a una tía que es una jabata, que es una superviviente 10, que hace las pruebas como nadie, todo el rato con los tonteos y las tonterías, infravalorándola''.

''Que le falta ya tontear con Alejandro y con Jorge, como si ella fuera la que monta los vídeos y como si ella fuera la que decide qué contenidos se va a poner. Ya está bien, ahí no ha pasado absolutamente nada'', continuaba, enfadado.

Kiko defendía a muerte la amistad de Bosco y Sofía: ''Este enfado es contra el mundo en general, estoy un poco cansado. me sale mal, lo único que tiene es una bonita amistad con los compañeros, con Bosco se lleva de lujo porque los dos son super amigos y que se quiera crear ese ambiente para ver si me pongo celoso''.

''Llevo cinco años con ella, pasamos 24 horas juntos, tenemos un montón de comunicación, estamos super enamorados. Yo no me voy a poner celoso por verla hablar con otro compañero'', explicaba.

Tras sus palabras, Jorge Javier destacaba el trabajo del equipo de 'Supervivientes' y le explicaba a Kiko que las imágenes salen a la luz porque ''llaman la atención'', algo en lo que Kiko ha estado de acuerdo: ''Entiendo que llame la atención, pero a mi no. Yo ya he relatado lo que ha sucedido, que no queréis creerme...''.