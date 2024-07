Marta Peñate recuerda como le pidió matrimonio Tony Spina y él desvela cuándo se van a casar

Marta Peñate , que no ha dejado de dedicar palabras bonitas a Tony Spina desde que está en Honduras, ha recordado el momento en el que él le pidió matrimonio, aunque todavía no se han casado. Y, este, desde el plató de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' reaccionaba a las palabras de su pareja.

“Sé que es el padre de mis hijos si los tengo. Le he elegido. Cuando me alejo de él siempre pienso: ‘madre mía, como te quiero”, aseguraba Peñate, como también que él es el amor de su vida.

Además de contar lo que se aportan el uno al otro: “Yo a él le doy mucha vida y él a mí me da mucha estabilidad y comprensión. Tiene todo lo que siempre había soñado. Quiero tener un hijo contigo, no quiero que sea de otro hombre, quiero que sea de él. Ese amor tan puro que siento por él no lo he tenido con mis otras parejas”.