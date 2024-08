Jorge Pérez no puede contener las lágrimas en el plató de 'SV All Stars': "He pasado momentos jodidos en mi vida"

El concursante hace balance de su paso por 'Supervivientes All Stars'

Jorge ha quedado cuarto, tras ganar en 'Supervivientes 2020'

Marta Peñate se convierte en la ganadora de 'Supervivientes All Stars': "¡He ganado mi primer 'reality' después de ocho!"

Jorge Pérez ganó ‘Supervivientes 2020’, pero no ha logrado alzarse con la victoria en ‘Supervivientes All Stars’. En el debate final del reality, el guardia civil reflexiona sobre su concurso, sobre qué le ha hecho emocionarse y también sobre su sonada discusión con Sofía Suescun.

En el debate final de ‘Supervivientes All Stars’, Jorge Pérez responde a las preguntas de Sandra Barneda en su entrevista tras quedar en cuarta posición en el reality show grabado en Honduras.

“¿En qué te has equivocado para pasar de ganador a cuarto?”, pregunta Sandra al guardia civil, que responde con un balance de su concurso: “No quiero parecer prepotente, pero no quiero pensar que me he equivocado en cosas, sino al contrario. Estoy mucho más contento del concurso que he hecho en esta ocasión que en la anterior, porque creo que me he dejado ver más”, sostiene.

Al visionar un vídeo recopilatorio de su paso por ‘Supervivientes All Stars’, Jorge Pérez se queda al borde de las lágrimas: “Verlo así emociona que no veas. Encima todavía no he visto a mis niños, imagínate. Soy una persona que está muy vinculada a su familia, y a ver, entiendo que esto es televisión, pero he pasado momentos realmente jodidos en mi vida y ‘Supervivientes’ te hace valorar lo más importante de la vida, que es la gente que tienes y el tiempo”.

El guardia civil reflexiona sobre lo mucho que le ha ayudado ‘Supervivientes’ a valorar aquello que tiene: “Esto te vale para parar y decir “tengo que dar el sitio que se merece a cada uno y que cuando estoy, tengo que estar presente”, pronuncia.

Jorge Pérez reacciona a su puente de las emociones

Cuando Jorge Pérez ve su paso por el puente de las emociones en Honduras no puede contener las lágrimas.

“¿Cuánto dolor has atravesado en solitario?”, pregunta Sandra Barneda al ya exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’, que responde a punto de romperse.

“Mucho, y es una noche especial y no quiero entrar en esto. Yo he pasado los tres meses más duros de mi vida. Ya está, es que no es el momento”, pronuncia, instantes antes de fundirse en un abrazo con Sandra Barneda.

Jorge Pérez, sobre su discusión con Sofía Suescun: “Ha sido el momento más complicado”

En su entrevista con Sandra Barneda, Jorge Pérez también visiona un vídeo sobre su fuerte discusión con Sofía Suescun y reflexiona sobre lo acontecido.

“Para mí ha sido el momento más complicado de ‘Supervivientes All Stars’ porque era una cuestión que no tenía nada que ver ni con el formato y el lugar en el que estábamos”, expresa el ganador de ‘Supervivientes 2020’.

Aunque Jorge reconoce que le dolieron las palabras de Sofía, asegura que ya está todo zanjado con su compañera de reality: “Sofía se equivoca y ella misma lo reconoce, porque sino no se hubiera disculpado conmigo. Yo acepto sus disculpas y a partir de ahí pues no voy a entrar a decir ahora cosas de ella. Para mi ese tema está zanjado, aunque me hizo daño”.