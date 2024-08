Kiko Jiménez se pronuncia tras el ataque de Maite Galdeano y reacciona a su ataque

El novio de Sofía Suescun asegura que hay un audio en el que Maite pide que "le peguen cuatro tiros"

Cristian Suescun, hundido tras la dura entrevista de Maite Galdeano: "Está muy afectado"

Maite Galdeano ha concedido una dura entrevista en '¡De viernes!' en la que no ha dudado en atacar a Kiko Jiménez. La madre de Sofía Suescun reveló el que, para ella, fue el verdadero detonante de su salida de la casa de Sofía. En sus declaraciones, destaca unas palabras por parte de Kiko hacia Sofía que no le gustaron nada y que produjeron un cisma en la casa.

Según Maite, Kiko le reprochó a Sofía que "había quedado como la puta de España" por su actitud en 'Supervivientes All Stars', algo que enfadó a Maite, sobre todo por ver que su hija ni reaccionó ni se defendió de estas desafortunadas palabras. Poco después, todo saltó por los aires y acabó con la salida de Maite de la casa de su hija. ¿Qué tiene que decir Kiko al respecto?

Kiko Jiménez se defiende del duro ataque de Maite Galdeano

Kiko Jiménez reacciona a la entrevista de su suegra en 'Fiesta' y responde. Ya se pronunció escuetamente en '¡De viernes!' al decir que lo que estaba contando Maite era totalmente falso, pero necesitamos saber más detalles de todo lo que se contó en ese plató. Esta es la oportunidad de Kiko para aclarar si es cierto que se produjo o no ese desafortunado comentario por su parte.

Maite aseguró haber visto "cosas muy feas" por parte de Kiko hacia su hija, pero el colaborador de 'Fiesta' no piensa quedarse callado ante estas graves acusaciones: "La entrevista me pareció un despropósito, faltó mucho a la verdad, por no decir que solo contó mentiras. Por un momento, pensé que la entrevista la daba María Teresa de Calcuta, en vez de María Teresa Galdeano". Kiko asegura que va a desmentir todo lo que se contó sobre él "en mi puesto de trabajo y en los tribunales".

Kiko nos cuenta que Sofía no vio la entrevista de su madre, pero él sí: "No debió hablar en un plató, sino junto a un especialista, como le ha recomendado su hija". "¿Es normal que dos hijos tengan bloqueada a su madre? Que el público opine, eso da que pensar. Ella no hace cosas normales", reflexiona Kiko al respecto. Confirma, además, que ya han sacado las cosas de Maite de la casa.