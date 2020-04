Ana María Aldón brota contra José Antonio Avilés: "So vago, ni adelgazas de lo gordo que estás"

Cuando Hugo llegó a la playa de los siervos, Ana María Aldón le aconsejó que comiera todo lo que pudiese. " Si...va a comer lo mismo que me habéis dado a mí ", ironizó Avilés. La diseñadora le aclaró que no había comido porque él no quería pescar. " Eres una manipuladora ", brotó el colaborador de 'Viva la vida'. " Eres un aprovechado hasta la punta...de Rocío", respondió ella.

"Tú eres la que eres de su familia y no la has defendido", le recriminó el tertuliano. "A mí no me escupas asqueroso, a mí no me mires, ni me hables, no te dirijas a mí", estalló la mujer de Ortega Cano. "¡Vago, adelgaza que ni adelgazas de lo gordo que estás!".