La amistad de Ana María y Yiya se rompe con una gran discusión: "Pégate un puntito en la boca"

El enfrentamiento

Los concursantes han criticado que Ana María no ceda todos sus peces para hacer carnada y la superviviente se ha defendido explicando que ella es la que más pesca de todo el grupo. Sus compañeros han tachado este comportamiento de egoísta y, además de enfrentarse a Hugo Sierra , Ana María ha tenido que hacer frente a los reproches de Yiya. “Tú para qué hablas si no pescas”, respondía Ana enfadada cuando Yiya aseguraba que nadie quiere apropiarse de los peces de la diseñadora.

“Si no sabes pégate un puntito en la boca porque yo he estado toda la semana pescando”, le ha contestado Yiya molesta. De vuelta en su isla, Yiya seguía criticando la actitud de Ana María y explicaba que lo suyo no es generosidad gratuita: “Lo que hace es chantajearnos emocionalmente diciendo que nos da los peces. Ello no lo hace por el equipo, lo hace por su ego”.