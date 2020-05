Ana María explica el motivo de su desconsolado llanto al salir del aeropuerto: "No me esperaba que mi hija se hubiera sentado en un plató"

Ana María confiesa por qué lloró en el aeropuerto

"Fue impresionante. Quería volverme, no quería seguir adelante. Me afectó que por muy incomunicada que estaba, escuché que una reportera me preguntó que qué me parecía que mi hija se hubiese sentado en un plató de televisión. Lo que menos me esperaba es que mi hija haya hecho eso", decía de nuevo entre lágrimas.