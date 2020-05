El de Carlos Sobera y otros 'zascas' que se ha llevado José Antonio Avilés en 'Supervivientes 2020'

Jorge Javier 'pierde los nervios' con Avilés: "¡Al grano!"

No es la primera vez que han frenado a Avilés en pleno directo. El superviviente no es precisamente escueto en sus respuestas. Jorge Javier tuvo que hacerle ver que se pasaba más de un minuto dando vueltas en vez de contestar directamente a sus preguntas: "Para decir algo te pasas más de 45 segundos, ¡al grano, coño!" , le soltó el presentador.

La reprimenda de Jordi González a Avilés: "No puedes justificarte con el 'bullying"

"No puedes justificar ni argumentar lo que tú has hecho diciendo que has sufrido acoso en la escuela. Yo te digo que miles de personas que han sufrido 'bullying' no han hecho daño a nadie. Tenía que decirlo y te lo he dicho", le dijo Jordi muy serio. Tras sus palabras, el superviviente decidió abandonar la conexión en directo alegando que estaba cansado.